Протягом доби ворог обстрілював Вовчанськ, Дворічну та ще шість сіл – Генштаб
У Харківській області протягом доби армія РФ обстрілювала з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони міста Вовчанськ, селища Дворічна, а також сіл Стрілеча, Красне, Огірцеве, Зелене, Стариця та Гряниківка.
Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.
Щодо ракетних обстрілів Харківщини у публікації інформації немає.
Читайте також: Денний ракетний удар: Синєгубов повідомив про «прильоти» в Харківському районі
Водночас повідомляється, що ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах населених пунктів Костянтинівка, Чумаки, Лебединське, Запоріжжя, Давидів Брід, Мирне та Очаків, використовуючи крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та іранські безпілотники.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Протягом доби ворог обстрілював Вовчанськ, Дворічну та ще шість сіл – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 18:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог обстрілював Вовчанськ, Дворічну та ще шість сіл – Генштаб".