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Протягом доби ворог обстрілював Вовчанськ, Дворічну та ще шість сіл – Генштаб

Події 18:38   14.10.2022
Олена Нагорна
Протягом доби ворог обстрілював Вовчанськ, Дворічну та ще шість сіл – Генштаб

У Харківській області протягом доби армія РФ обстрілювала з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони міста Вовчанськ, селища Дворічна, а також сіл Стрілеча, Красне, Огірцеве, Зелене, Стариця та Гряниківка.

Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Щодо ракетних обстрілів Харківщини у публікації інформації немає.

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Водночас повідомляється, що ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах населених пунктів Костянтинівка, Чумаки, Лебединське, Запоріжжя, Давидів Брід, Мирне та Очаків, використовуючи крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та іранські безпілотники.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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