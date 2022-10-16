На Харьковщине наградили воинов теробороны (видео)

По случаю Дня защитников и защитниц Украины воины Харьковского отдельного батальона теробороны получили награды от военного командования, руководства области и района.

О награждении защитников Харьковщины сообщила пресс-служба Харьковского отдельного батальона теробороны.

«По случаю Дня защитников и защитниц Украины командование воинской части и администрации Харьковской области и Харьковского района отметили наградами и благодарностями воинов Харьковского отдельного батальона территориальной обороны за несгибаемость духа, отвагу, храбрость проявленную в бою, достоинство и патриотизм, выявленные в защите Украины против военной агрессии со стороны российской федерации, и верности военной присяге», — прокомментировали представители теробороны.

Напомним, ранее KRAKEN поздравил всех с Днем защитников и защитниц Украины кадрами освобождения Харьковщины, а 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко опубликовала трогательный ролик с нашими героями.