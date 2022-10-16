На Харьковщине наградили воинов теробороны (видео)
По случаю Дня защитников и защитниц Украины воины Харьковского отдельного батальона теробороны получили награды от военного командования, руководства области и района.
О награждении защитников Харьковщины сообщила пресс-служба Харьковского отдельного батальона теробороны.
«По случаю Дня защитников и защитниц Украины командование воинской части и администрации Харьковской области и Харьковского района отметили наградами и благодарностями воинов Харьковского отдельного батальона территориальной обороны за несгибаемость духа, отвагу, храбрость проявленную в бою, достоинство и патриотизм, выявленные в защите Украины против военной агрессии со стороны российской федерации, и верности военной присяге», — прокомментировали представители теробороны.
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Напомним, ранее KRAKEN поздравил всех с Днем защитников и защитниц Украины кадрами освобождения Харьковщины, а 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко опубликовала трогательный ролик с нашими героями.Категории: Общество, Харьков; Теги: День защитников и защитниц Украины, награждение, тероборона; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 16:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине наградили воинов теробороны (видео)".