На Харківщині нагородили воїнів тероборони (відео)

З нагоди Дня захисників та захисниць України воїни Харківського окремого батальйону тероборони отримали нагороди від військового командування, керівництва області та району.

Про нагородження захисників Харківщини повідомила пресслужба Харківського окремого батальйону тероборони.

“З нагоди Дня захисників та захисниць України командування військової частини та адміністрації Харківської області та Харківського району відзначили нагородами та подяками воїнів Харківського окремого батальйону територіальної оборони за незламність духу, відвагу, хоробрість проявлену в бою, гідність та патріотизм, виявленні у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України проти військової агресії з боку російської федерації, та вірність військової присязі”, – прокоментували представники тероборони.

Нагадаємо, раніше KRAKEN привітав усіх із Днем захисників та захисниць України кадрами визволення Харківщини, а 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка опублікувала зворушливий ролик із нашими героями.