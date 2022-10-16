На Харківщині нагородили воїнів тероборони (відео)
З нагоди Дня захисників та захисниць України воїни Харківського окремого батальйону тероборони отримали нагороди від військового командування, керівництва області та району.
Про нагородження захисників Харківщини повідомила пресслужба Харківського окремого батальйону тероборони.
“З нагоди Дня захисників та захисниць України командування військової частини та адміністрації Харківської області та Харківського району відзначили нагородами та подяками воїнів Харківського окремого батальйону територіальної оборони за незламність духу, відвагу, хоробрість проявлену в бою, гідність та патріотизм, виявленні у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України проти військової агресії з боку російської федерації, та вірність військової присязі”, – прокоментували представники тероборони.
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Нагадаємо, раніше KRAKEN привітав усіх із Днем захисників та захисниць України кадрами визволення Харківщини, а 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка опублікувала зворушливий ролик із нашими героями.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: День защитников и защитниц Украины, награждение, тероборона; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 16:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині нагородили воїнів тероборони (відео)".