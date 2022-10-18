На Северной Салтовке загорелась 9-этажка (фото)

Во время пожара на улице Бучмы на Северной Салтовке спасли троих человек, один из них в больнице с отравлением угарным газом.

Пожар произошел ночью с 17 на 18 октября. Спасателей местные жители вызвали в 23:23. Горел дом по адресу: Бучмы, 44.

«К месту происшествия сразу направили четыре оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах и коленчатый подъемник. К моменту прибытия первого подразделения квартира горела на площади 40 кв. м. Также огонь распространился в коммуникационную шахту, где горели кабели, и фасад дома, где горел утеплитель на площади 5 кв. м», — описали ситуацию в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Токсичный дым заполнил лестничные пролеты, что угрожало жителям верхних этажей.

«Спасатели подали на тушение пожара 2 пожарных ствола и организовали 3 звена газодымозащитной службы для поиска и спасения людей. С верхних этажей им удалось спасти три человека. Однако мужчина, 1985 года рождения, получил отравление угарным газом и был госпитализирован во 2-ю больницу г. Харькова», — сообщили в ГСЧС.

Пожар потушили к часу ночи. Его причину выясняют.