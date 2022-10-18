На Северной Салтовке загорелась 9-этажка (фото)
Во время пожара на улице Бучмы на Северной Салтовке спасли троих человек, один из них в больнице с отравлением угарным газом.
Пожар произошел ночью с 17 на 18 октября. Спасателей местные жители вызвали в 23:23. Горел дом по адресу: Бучмы, 44.
«К месту происшествия сразу направили четыре оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах и коленчатый подъемник. К моменту прибытия первого подразделения квартира горела на площади 40 кв. м. Также огонь распространился в коммуникационную шахту, где горели кабели, и фасад дома, где горел утеплитель на площади 5 кв. м», — описали ситуацию в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Токсичный дым заполнил лестничные пролеты, что угрожало жителям верхних этажей.
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«Спасатели подали на тушение пожара 2 пожарных ствола и организовали 3 звена газодымозащитной службы для поиска и спасения людей. С верхних этажей им удалось спасти три человека. Однако мужчина, 1985 года рождения, получил отравление угарным газом и был госпитализирован во 2-ю больницу г. Харькова», — сообщили в ГСЧС.
Пожар потушили к часу ночи. Его причину выясняют.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожар, северная салтовка; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 10:23;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Северной Салтовке загорелась 9-этажка (фото)".