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За сутки на Харьковщине из-за боевых действий произошел один пожар

Происшествия 07:27   18.10.2022
Алексей Наумов
За сутки на Харьковщине из-за боевых действий произошел один пожар

В Купянском районе на Харьковщине горели торговый объект и автомобиль.

О пострадавших спасатели не сообщают.

«Пожар, вызванный попаданием вражеских боеприпасов, произошел в Купянском районе области. Горели торговый объект и автомобиль», — сообщили в утренней сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за минувшие сутки на Харьковщине произошло восемь пожаров, четыре раза спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы.

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Пиротехники в течение суток изъяли и обезвредили 1428 взрывоопасных предметов.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 07:27;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине из-за боевых действий произошел один пожар".