За сутки на Харьковщине из-за боевых действий произошел один пожар
В Купянском районе на Харьковщине горели торговый объект и автомобиль.
О пострадавших спасатели не сообщают.
«Пожар, вызванный попаданием вражеских боеприпасов, произошел в Купянском районе области. Горели торговый объект и автомобиль», — сообщили в утренней сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего за минувшие сутки на Харьковщине произошло восемь пожаров, четыре раза спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы.
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Пиротехники в течение суток изъяли и обезвредили 1428 взрывоопасных предметов.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожар, разминирование; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 07:27;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине из-за боевых действий произошел один пожар".