За сутки на Харьковщине из-за боевых действий произошел один пожар

В Купянском районе на Харьковщине горели торговый объект и автомобиль.

О пострадавших спасатели не сообщают.

«Пожар, вызванный попаданием вражеских боеприпасов, произошел в Купянском районе области. Горели торговый объект и автомобиль», — сообщили в утренней сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за минувшие сутки на Харьковщине произошло восемь пожаров, четыре раза спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы.

Пиротехники в течение суток изъяли и обезвредили 1428 взрывоопасных предметов.