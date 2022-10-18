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За добу на Харківщині через бойові дії сталася одна пожежа

Події 07:27   18.10.2022
Олексій Наумов
За добу на Харківщині через бойові дії сталася одна пожежа

У Куп’янському районі на Харківщині горіли торговельний об’єкт та автомобіль.

Про постраждалих рятувальники не повідомляють.

“Пожежа, спричинена попаданням ворожих боєприпасів, сталася в Куп’янському районі області. Горіли торговельний об’єкт та автомобіль”, – повідомили в ранковому зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом минулої доби на Харківщині сталося вісім пожеж, чотири рази рятувальники виїжджали на аварійно-рятувальні роботи.

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Піротехніки протягом доби вилучили та знешкодили 1428 вибухонебезпечних предметів.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 07:27;

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