За добу на Харківщині через бойові дії сталася одна пожежа
У Куп’янському районі на Харківщині горіли торговельний об’єкт та автомобіль.
Про постраждалих рятувальники не повідомляють.
“Пожежа, спричинена попаданням ворожих боєприпасів, сталася в Куп’янському районі області. Горіли торговельний об’єкт та автомобіль”, – повідомили в ранковому зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.
Загалом минулої доби на Харківщині сталося вісім пожеж, чотири рази рятувальники виїжджали на аварійно-рятувальні роботи.
Читайте також: У ДСНС назвали території Харківщини, де найбільше мін
Піротехніки протягом доби вилучили та знешкодили 1428 вибухонебезпечних предметів.Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, пожар, разминирование; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «За добу на Харківщині через бойові дії сталася одна пожежа»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 07:27;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині через бойові дії сталася одна пожежа".