На Північній Салтівці спалахнула 9-поверхівка (фото)

Під час пожежі на вулиці Бучми на Північній Салтівці врятували трьох людей, одна з них – у лікарні з отруєнням чадним газом.

Пожежа сталася вночі з 17 на 18 жовтня. Рятувальників місцеві мешканці викликали о 23:23. Горів будинок за адресою: Бучми, 44.

“До місця події відразу направили чотири оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та колінчатий підіймач. На момент прибуття першого підрозділу квартира горіла на площі 40 кв. м. Також вогонь розповсюдився у комунікаційну шахту, де горіли кабелі, та на фасад будинку, де горів утеплювач на площі 5 кв. м”, – описали ситуацію в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Токсичний дим заповнив сходові прольоти, що загрожувало мешканцям верхніх поверхів.

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“Рятувальники подали на гасіння пожежі 2 пожежні стволи та організували 3 ланки газодимозахисної служби для пошуку та порятунку людей. З верхніх поверхів їм вдалося врятувати троє людей. Проте чоловік, 1985 року народження, отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до 2-ї лікарні м. Харкова”, – повідомили в ДСНС.

Пожежу загасили до першої години ночі. Її причину з’ясовують.