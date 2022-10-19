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Десять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:48   19.10.2022
Елена Нагорная
Десять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

В течение суток армия РФ обстреливала Харьковскую область из минометов и артиллерии.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терны, Красное, Огурцово, Стрелечья и Хатнее.

На Купянском направлении — из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестовое, Двуречная, Каменка и Кисловка.

Читайте также: Силы обороны отбили две атаки врага в Харьковской области — Генштаб

О ракетных ударах или атаках беспилотниками по Харьковщине информации нет.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 18:48;

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