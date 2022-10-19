Десять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
В течение суток армия РФ обстреливала Харьковскую область из минометов и артиллерии.
Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терны, Красное, Огурцово, Стрелечья и Хатнее.
На Купянском направлении — из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестовое, Двуречная, Каменка и Кисловка.
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О ракетных ударах или атаках беспилотниками по Харьковщине информации нет.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, обстрелы, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 18:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб".