Десять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

В течение суток армия РФ обстреливала Харьковскую область из минометов и артиллерии.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терны, Красное, Огурцово, Стрелечья и Хатнее.

На Купянском направлении — из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестовое, Двуречная, Каменка и Кисловка.

О ракетных ударах или атаках беспилотниками по Харьковщине информации нет.