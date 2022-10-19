Десять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
Протягом доби армія РФ обстрілювала Харківську область з мінометів та артилерії.
Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворог гатив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатнє.
На Куп’янському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка та Кислівка.
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Про ракетні удари або атаки безпілотниками по Харківщині інформації немає.Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, ЗСУ, обстріли, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 18:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб".