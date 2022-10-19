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Десять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Події 18:48   19.10.2022
Олена Нагорна
Десять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Протягом доби армія РФ обстрілювала Харківську область з мінометів та артилерії.

Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог гатив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатнє.

На Куп’янському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка та Кислівка.

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Про ракетні удари або атаки безпілотниками по Харківщині інформації немає.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 18:48;

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