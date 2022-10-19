Пырнул ножом в грудь прохожего: в Харькове задержали подозреваемого в убийстве
Кровавая драма разыгралась на Салтовке — на улице Гвардейцев-Широнинцев. Мужчина ударил ножом 38-летнего харьковчанина, тот умер по дороге в больницу.
«16 октября в 22:45 в полицию поступил вызов о том, что на улице Гвардейцев-Широнинцев неизвестный ударил мужчину ножом в грудь. Врачи оказали первую медицинскую помощь 38-летнему харьковчанину, но по дороге в больницу он скончался», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские задержали предполагаемого убийцу — 28-летнего мужчину.
«Он сообщил полицейским, куда выбросил нож. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование», — отметили в полиции.
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По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («преднамеренное убийство»). Причины конфликта между мужчинами в Нацполиции не уточнили.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: нож, подозреваемый, полиция, убийство; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 12:01;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пырнул ножом в грудь прохожего: в Харькове задержали подозреваемого в убийстве".