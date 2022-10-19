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Пырнул ножом в грудь прохожего: в Харькове задержали подозреваемого в убийстве

Происшествия 12:01   19.10.2022
Алексей Наумов
Пырнул ножом в грудь прохожего: в Харькове задержали подозреваемого в убийстве

Кровавая драма разыгралась на Салтовке — на улице Гвардейцев-Широнинцев. Мужчина ударил ножом 38-летнего харьковчанина, тот умер по дороге в больницу.

«16 октября в 22:45 в полицию поступил вызов о том, что на улице Гвардейцев-Широнинцев неизвестный ударил мужчину ножом в грудь. Врачи оказали первую медицинскую помощь 38-летнему харьковчанину, но по дороге в больницу он скончался», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские задержали предполагаемого убийцу — 28-летнего мужчину.

Подозреваемый в убийстве - фото полиции

«Он сообщил полицейским, куда выбросил нож. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование», — отметили в полиции.

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По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («преднамеренное убийство»). Причины конфликта между мужчинами в Нацполиции не уточнили.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 12:01;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пырнул ножом в грудь прохожего: в Харькове задержали подозреваемого в убийстве".