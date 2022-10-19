Live
  • Середа 19.10.2022
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.95
    • 🔴

Пирнув ножем у груди перехожого: у Харкові затримали підозрюваного у вбивстві

Події 12:01   19.10.2022
Алексей Наумов
Пирнув ножем у груди перехожого: у Харкові затримали підозрюваного у вбивстві

Кривава драма розігралася на Салтівці – на вулиці Гвардійців-Широнінців. Чоловік ударив ножем 38-річного харків’янина, той помер дорогою до лікарні.

“16 жовтня о 22:45 до поліції надійшов виклик про те, що на вулиці Гвардійців-Широнінців невідомий ударив чоловіка ножем у груди. Лікарі надали першу медичну допомогу 38-річному харків’янину, але дорогою до лікарні він помер”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські затримали імовірного вбивцю – 28-річного чоловіка.

Підозрюваний у вбивстві - фото поліції

“Він повідомив поліцейським, куди викинув ніж. Речові докази направлені на експертне дослідження”, – зазначили в поліції.

Читайте також:  У поліції показали місце, звідки росіяни обстрілювали Харків (фото)

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (“навмисне вбивство”). Причин конфлікту між чоловіками в Нацполіції не уточнили.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Алексей Наумов

Новини за темою:

10:48
У поліції показали місце, звідки росіяни обстрілювали Харків (фото)
21:24
Армія РФ обстріляла Вовчанськ із мінометів (фото)
21:13
Гранату, пістолет та сотню набоїв відібрали поліцейські у жителя Харківщини
17:48
“Бог є, поза сумнівом”: поліція показала катівню в селищі Борова (відео)
12:46
Харковом блукав перевдягнений бурят

Ви читали новину: «Пирнув ножем у груди перехожого: у Харкові затримали підозрюваного у вбивстві»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 12:01;

  • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пирнув ножем у груди перехожого: у Харкові затримали підозрюваного у вбивстві".