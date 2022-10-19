Пирнув ножем у груди перехожого: у Харкові затримали підозрюваного у вбивстві
Кривава драма розігралася на Салтівці – на вулиці Гвардійців-Широнінців. Чоловік ударив ножем 38-річного харків’янина, той помер дорогою до лікарні.
“16 жовтня о 22:45 до поліції надійшов виклик про те, що на вулиці Гвардійців-Широнінців невідомий ударив чоловіка ножем у груди. Лікарі надали першу медичну допомогу 38-річному харків’янину, але дорогою до лікарні він помер”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські затримали імовірного вбивцю – 28-річного чоловіка.
“Він повідомив поліцейським, куди викинув ніж. Речові докази направлені на експертне дослідження”, – зазначили в поліції.
Читайте також: У поліції показали місце, звідки росіяни обстрілювали Харків (фото)
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (“навмисне вбивство”). Причин конфлікту між чоловіками в Нацполіції не уточнили.Категорії: Події, Харків; Теги: нож, подозреваемый, поліція, убийство; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Пирнув ножем у груди перехожого: у Харкові затримали підозрюваного у вбивстві»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 12:01;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пирнув ножем у груди перехожого: у Харкові затримали підозрюваного у вбивстві".