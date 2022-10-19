Пирнув ножем у груди перехожого: у Харкові затримали підозрюваного у вбивстві

Кривава драма розігралася на Салтівці – на вулиці Гвардійців-Широнінців. Чоловік ударив ножем 38-річного харків’янина, той помер дорогою до лікарні.

“16 жовтня о 22:45 до поліції надійшов виклик про те, що на вулиці Гвардійців-Широнінців невідомий ударив чоловіка ножем у груди. Лікарі надали першу медичну допомогу 38-річному харків’янину, але дорогою до лікарні він помер”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські затримали імовірного вбивцю – 28-річного чоловіка.

“Він повідомив поліцейським, куди викинув ніж. Речові докази направлені на експертне дослідження”, – зазначили в поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (“навмисне вбивство”). Причин конфлікту між чоловіками в Нацполіції не уточнили.