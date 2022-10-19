Вымогал 10 тыс дол у бизнесмена: жителю г. Первомайский сообщили о подозрении
43-летний ранее судимый житель города Первомайский Харьковской области требовал у бизнесмена вернуть несуществующий долг в 10 тысяч долларов. В противном случае угрожал физической расправой.
Чтобы подтвердить свои намерения, вымогатель похитил у предпринимателя автомобиль «ВАЗ 2110». Тогда бизнесмен передал подозреваемому первую часть суммы в размере 5 тысяч долларов, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по факту вымогательства чужого имущества с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).
Читайте также: Харьковчанка «сливала» РФ информацию о позициях ВСУ и ТрОКатегории: Происшествия, Харьков; Теги: вымогатель, Первомайский, прокуратура, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Вымогал 10 тыс дол у бизнесмена: жителю г. Первомайский сообщили о подозрении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 17:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вымогал 10 тыс дол у бизнесмена: жителю г. Первомайский сообщили о подозрении".