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Вымогал 10 тыс дол у бизнесмена: жителю г. Первомайский сообщили о подозрении

Происшествия 17:54   19.10.2022
Елена Нагорная
Вымогал 10 тыс дол у бизнесмена: жителю г. Первомайский сообщили о подозрении

43-летний ранее судимый житель города Первомайский Харьковской области требовал у бизнесмена вернуть несуществующий долг в 10 тысяч долларов. В противном случае угрожал физической расправой.

Чтобы подтвердить свои намерения, вымогатель похитил у предпринимателя автомобиль «ВАЗ 2110». Тогда бизнесмен передал подозреваемому первую часть суммы в размере 5 тысяч долларов, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по факту вымогательства чужого имущества с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

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Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 17:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вымогал 10 тыс дол у бизнесмена: жителю г. Первомайский сообщили о подозрении".