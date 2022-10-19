Вымогал 10 тыс дол у бизнесмена: жителю г. Первомайский сообщили о подозрении

43-летний ранее судимый житель города Первомайский Харьковской области требовал у бизнесмена вернуть несуществующий долг в 10 тысяч долларов. В противном случае угрожал физической расправой.

Чтобы подтвердить свои намерения, вымогатель похитил у предпринимателя автомобиль «ВАЗ 2110». Тогда бизнесмен передал подозреваемому первую часть суммы в размере 5 тысяч долларов, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по факту вымогательства чужого имущества с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).