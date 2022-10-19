Вимагав 10 тис дол у підприємця: жителю Первомайського повідомили про підозру

43-річний раніше судимий житель міста Первомайський Харківської області вимагав у бізнесмена повернути неіснуючий борг у 10 тисяч доларів. Інакше погрожував фізичною розправою.

Щоб підтвердити свої наміри, вимагач викрав у підприємця автомобіль “ВАЗ 2110”. Тоді бізнесмен передав підозрюваному першу частину суми у розмірі 5 тисяч доларів, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за фактом вимагання чужого майна із загрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, скоєного в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).