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Вимагав 10 тис дол у підприємця: жителю Первомайського повідомили про підозру

Події 17:54   19.10.2022
Елена Нагорная
Вимагав 10 тис дол у підприємця: жителю Первомайського повідомили про підозру

43-річний раніше судимий житель міста Первомайський Харківської області вимагав у бізнесмена повернути неіснуючий борг у 10 тисяч доларів. Інакше погрожував фізичною розправою.

Щоб підтвердити свої наміри, вимагач викрав у підприємця автомобіль “ВАЗ 2110”. Тоді бізнесмен передав підозрюваному першу частину суми у розмірі 5 тисяч доларів, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за фактом вимагання чужого майна із загрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, скоєного в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

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Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 17:54;

  • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вимагав 10 тис дол у підприємця: жителю Первомайського повідомили про підозру".