Вимагав 10 тис дол у підприємця: жителю Первомайського повідомили про підозру
43-річний раніше судимий житель міста Первомайський Харківської області вимагав у бізнесмена повернути неіснуючий борг у 10 тисяч доларів. Інакше погрожував фізичною розправою.
Щоб підтвердити свої наміри, вимагач викрав у підприємця автомобіль “ВАЗ 2110”. Тоді бізнесмен передав підозрюваному першу частину суми у розмірі 5 тисяч доларів, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за фактом вимагання чужого майна із загрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, скоєного в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).
Читайте також: Харків’янка «зливала» РФ інформацію про позиції ЗСУ та ТрВКатегорії: Події, Харків; Теги: вымогатель, Первомайский, прокуратура, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 17:54;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вимагав 10 тис дол у підприємця: жителю Первомайського повідомили про підозру".