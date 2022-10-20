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252 поврежденных объекта уже восстановили на Харьковщине — Синегубов

Общество 18:41   20.10.2022
Елена Нагорная
252 поврежденных объекта уже восстановили на Харьковщине — Синегубов

В Харьковской области уже восстановили 252 объекта, поврежденных в результате боевых действий.

Это прежде всего жилые дома, детсады и больницы, где провели капитальные ремонты оконных и дверных проемов, конструкций кровли и фасадов, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, деньги на эти работы выделяет Кабмин, на днях поступил очередной транш в размере 300 миллионов гривен.

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«Сейчас мы в очередной раз подали на правительство запрос и ждем очередного транша», — отметил Синегубов.

Проанализировать повреждения и сформировать перечни объектов, которые возможно оперативно восстановить за эти средства, — это сейчас обязанность военных администраций на местах, подчеркнул Синегубов.

«Повреждения мы условно делим на три группы. Первая — незначительные повреждения, где мы должны вставить только окна или немного залатать крышу. Вторая группа — это повреждения значительные, но все равно мы можем их восстановить до зимы или в ближайшее время. Третья — это если здание восстановлению не подлежит, полностью разрушено. Тогда это мы откладываем на после войны, после победы», — рассказал глава ХОВА.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 18:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "252 поврежденных объекта уже восстановили на Харьковщине — Синегубов".