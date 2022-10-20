252 пошкоджені об’єкти вже відновили на Харківщині – Синєгубов
У Харківській області вже відновили 252 об’єкти, пошкоджені внаслідок бойових дій.
Це насамперед житлові будинки, дитсадки та лікарні, де провели капітальні ремонти віконних і дверних прорізів, конструкцій покрівлі та фасадів, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, гроші на ці роботи виділяє Кабмін, днями надійшов черговий транш у розмірі 300 мільйонів гривень.
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“Зараз ми вкотре подали на уряд запит і чекаємо на черговий транш”, – зазначив Синєгубов.
Проаналізувати пошкодження та сформувати переліки об’єктів, які можливо оперативно відновити за ці кошти, – це зараз обов’язок військових адміністрацій на місцях, наголосив Синєгубов.
“Пошкодження ми умовно ділимо на три групи. Перша – незначні пошкодження, де ми маємо вставити лише вікна або трохи залатати дах. Друга група – це пошкодження значні, але все одно ми можемо їх відновити до зими або найближчим часом. Третя – це якщо будівля відновленню не підлягає, повністю зруйнована. Тоді це ми відкладаємо на після війни, після перемоги”, – розповів голова ХОВА.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстановление, кабмин, сінєгубов, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 18:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "252 пошкоджені об’єкти вже відновили на Харківщині – Синєгубов".