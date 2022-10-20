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252 пошкоджені об’єкти вже відновили на Харківщині – Синєгубов

Суспільство 18:41   20.10.2022
Олена Нагорна
252 пошкоджені об’єкти вже відновили на Харківщині – Синєгубов

У Харківській області вже відновили 252 об’єкти, пошкоджені внаслідок бойових дій.

Це насамперед житлові будинки, дитсадки та лікарні, де провели капітальні ремонти віконних і дверних прорізів, конструкцій покрівлі та фасадів, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, гроші на ці роботи виділяє Кабмін, днями надійшов черговий транш у розмірі 300 мільйонів гривень.

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“Зараз ми вкотре подали на уряд запит і чекаємо на черговий транш”, – зазначив Синєгубов.

Проаналізувати пошкодження та сформувати переліки об’єктів, які можливо оперативно відновити за ці кошти, – це зараз обов’язок військових адміністрацій на місцях,  наголосив Синєгубов.

“Пошкодження ми умовно ділимо на три групи. Перша – незначні пошкодження, де ми маємо вставити лише вікна або трохи залатати дах. Друга група – це пошкодження значні, але все одно ми можемо їх відновити до зими або найближчим часом. Третя – це якщо будівля відновленню не підлягає, повністю зруйнована. Тоді це ми відкладаємо на після війни, після перемоги”, – розповів голова ХОВА.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 18:41;

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