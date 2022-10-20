Энергетики возобновили электроснабжение до 1600 домов в Казачьей Лопани

О восстановлении подачи электричества в приграничной Казачьей Лопани сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Работники Харьковоблэнерго возобновили электроснабжение до 1600 домовладений в Казачьей Лопани (это около 70% от общего количества домов в поселке)», — написал Задоренко на своей странице в facebook.

При этом многие населенные пункты громады, даже находящиеся значительно ближе к Харькову, до сих пор без света. Задоренко объясняет, что процесс восстановления усложняется значительными разрушениями энергетической инфраструктуры и минной опасностью.

«Из соображений безопасности я не могу разглашать детали, ведь российские войска каждый день наносят ракетные удары по энергетическим объектам Украины», — отметил глава громады.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки Казачья Лопань опять оказалась под российским обстрелом. Из-за границы армия РФ продолжает бить по ближайшим украинским населенным пунктам. Среди них также — Ветеринарное, Гранов, Гоптовка и Токаревку. Информации о пострадавших от обстрелов за сутки не поступало.