Енергетики відновили електропостачання до 1600 будинків у Козачій Лопані
Про відновлення подачі електрики до прикордонної Козачої Лопані повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
“Працівники Харківобленерго відновили електропостачання до 1600 домоволодінь у Козачій Лопані (це близько 70% від загальної кількості будинків у селищі)”, – написав Задоренко на своїй сторінці у Фейсбуці.
При цьому багато населених пунктів громади, які навіть знаходяться значно ближче до Харкова, досі без світла. Задоренко пояснює, що процес відновлення ускладнюється значними руйнуваннями енергетичної інфраструктури та мінною небезпекою.
“З міркувань безпеки я не можу розголошувати деталі, адже російські війська щодня завдають ракетних ударів по енергетичних об’єктах України”, – зазначив голова громади.
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Він також повідомив, що минулої доби Козача Лопань знову опинилася під російським обстрілом. З-за кордону армія РФ продовжує бити по найближчих українських населених пунктах. Серед них також – Ветеринарне, Гранів, Гоптівка та Токарівка. Інформації про постраждалих від обстрілу за добу не надходило.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", задоренко, Казачья Лопань, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 10:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили електропостачання до 1600 будинків у Козачій Лопані".