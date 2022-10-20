Вражеские беспилотники были замечены в Харьковской области — Генштаб
В Харьковской области в течение суток зафиксирована активность беспилотников российской армии с боевым грузом.
Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
Отмечается, что беспилотники были замечены на Слобожанском направлении. Там же из минометов, ствольной и реактивной артиллерии враг обстреливал районы населенных пунктов Двуречная, Красное и Стрелечья.
Читайте также: Обстрелы Харьковщины: Генштаб зафиксировал удары в районе 9 населенных пунктовКатегории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотник, генштаб, обстрелы, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 19:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеские беспилотники были замечены в Харьковской области — Генштаб".