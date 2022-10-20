Вражеские беспилотники были замечены в Харьковской области — Генштаб

В Харьковской области в течение суток зафиксирована активность беспилотников российской армии с боевым грузом.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Отмечается, что беспилотники были замечены на Слобожанском направлении. Там же из минометов, ствольной и реактивной артиллерии враг обстреливал районы населенных пунктов Двуречная, Красное и Стрелечья.