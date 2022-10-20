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Вражеские беспилотники были замечены в Харьковской области — Генштаб

Происшествия 19:02   20.10.2022
Елена Нагорная
Вражеские беспилотники были замечены в Харьковской области — Генштаб

В Харьковской области в течение суток зафиксирована активность беспилотников российской армии с боевым грузом.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Отмечается, что беспилотники были замечены на Слобожанском направлении. Там же из минометов, ствольной и реактивной артиллерии враг обстреливал районы населенных пунктов Двуречная, Красное и Стрелечья.

Читайте также: Обстрелы Харьковщины: Генштаб зафиксировал удары в районе 9 населенных пунктов

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 19:02;

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