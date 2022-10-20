Ворожі безпілотники були помічені в Харківській області – Генштаб
У Харківській області протягом доби зафіксовано активність безпілотників російської армії із бойовим навантаженням.
Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.
Наголошується, що безпілотники були помічені на Слобожанському напрямку. Там же з мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог обстрілював райони населених пунктів Дворічна, Красне і Стрілеча.
Читайте також: Обстріл Харківської області: Генштаб зафіксував удари в районі 9 населених пунктівКатегорії: Події, Харків; Теги: беспилотник, генштаб, обстріли, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 19:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожі безпілотники були помічені в Харківській області – Генштаб".