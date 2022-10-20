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Ворожі безпілотники були помічені в Харківській області – Генштаб

Події 19:02   20.10.2022
Олена Нагорна
Ворожі безпілотники були помічені в Харківській області – Генштаб

У Харківській області протягом доби зафіксовано активність безпілотників російської армії із бойовим навантаженням.

Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Наголошується, що безпілотники були помічені на Слобожанському напрямку. Там же з мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог обстрілював райони населених пунктів Дворічна, Красне і Стрілеча.

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Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 19:02;

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