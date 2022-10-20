Ворожі безпілотники були помічені в Харківській області – Генштаб

У Харківській області протягом доби зафіксовано активність безпілотників російської армії із бойовим навантаженням.

Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Наголошується, що безпілотники були помічені на Слобожанському напрямку. Там же з мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог обстрілював райони населених пунктів Дворічна, Красне і Стрілеча.