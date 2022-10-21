На Харьковщине открыты вакансии на 20-25 тысяч гривен в месяц. Подробности

Областная служба занятости обновила перечень востребованных вакансий в Харьковской области. В регионе сейчас свободны 1100 рабочих мест.

Больше всего — 25 тысяч гривен — предлагают трактористам-машинистам лесохозяйственного производства. 20 тысяч будут получать врачи-терапевты, 16 тысяч — швеи, сообщают в пресс-службе Харьковской ОВА.

Также в десятке вакансий — токари, инженеры по охране труда, электрогазосварщики, монтажники, аппаратчики охлаждения молочных продуктов, подсобные рабочие и слесари.

С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в Tеlеgram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296.