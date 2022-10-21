На Харьковщине открыты вакансии на 20-25 тысяч гривен в месяц. Подробности
Областная служба занятости обновила перечень востребованных вакансий в Харьковской области. В регионе сейчас свободны 1100 рабочих мест.
Больше всего — 25 тысяч гривен — предлагают трактористам-машинистам лесохозяйственного производства. 20 тысяч будут получать врачи-терапевты, 16 тысяч — швеи, сообщают в пресс-службе Харьковской ОВА.
Также в десятке вакансий — токари, инженеры по охране труда, электрогазосварщики, монтажники, аппаратчики охлаждения молочных продуктов, подсобные рабочие и слесари.
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С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в Tеlеgram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296.Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: вакансии, работа, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 21:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине открыты вакансии на 20-25 тысяч гривен в месяц. Подробности".