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На Харківщині відкриті вакансії на 20-25 тисяч гривень на місяць. Подробиці

Економіка 21:47   21.10.2022
Олена Нагорна
На Харківщині відкриті вакансії на 20-25 тисяч гривень на місяць. Подробиці

Обласна служба зайнятості оновила перелік затребуваних вакансій у Харківській області. У регіоні зараз вільні 1100 робочих місць .

Найбільше – 25 тисяч гривень – пропонують трактористам-машиністам лісогосподарського виробництва. 20 тисяч отримуватимуть лікарі-терапевти, 16 тисяч – швачки, повідомляють у пресслужбі Харківської ОВА.

Також у десятці вакансій – токарі, інженери з охорони праці, електрогазозварювальники, монтажники, апаратники охолодження молочних продуктів, підсобні робітники та слюсарі.

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Із повним переліком актуальних вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості та безробіття звертайтесь у Tеlеgram або на “гарячу лінію” обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296.

Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 21:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині відкриті вакансії на 20-25 тисяч гривень на місяць. Подробиці".