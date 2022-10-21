На Харківщині відкриті вакансії на 20-25 тисяч гривень на місяць. Подробиці
Обласна служба зайнятості оновила перелік затребуваних вакансій у Харківській області. У регіоні зараз вільні 1100 робочих місць .
Найбільше – 25 тисяч гривень – пропонують трактористам-машиністам лісогосподарського виробництва. 20 тисяч отримуватимуть лікарі-терапевти, 16 тисяч – швачки, повідомляють у пресслужбі Харківської ОВА.
Також у десятці вакансій – токарі, інженери з охорони праці, електрогазозварювальники, монтажники, апаратники охолодження молочних продуктів, підсобні робітники та слюсарі.
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Із повним переліком актуальних вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості та безробіття звертайтесь у Tеlеgram або на “гарячу лінію” обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296.Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: вакансии, работа, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 21:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині відкриті вакансії на 20-25 тисяч гривень на місяць. Подробиці".