На Харківщині відкриті вакансії на 20-25 тисяч гривень на місяць. Подробиці

Обласна служба зайнятості оновила перелік затребуваних вакансій у Харківській області. У регіоні зараз вільні 1100 робочих місць .

Найбільше – 25 тисяч гривень – пропонують трактористам-машиністам лісогосподарського виробництва. 20 тисяч отримуватимуть лікарі-терапевти, 16 тисяч – швачки, повідомляють у пресслужбі Харківської ОВА.

Також у десятці вакансій – токарі, інженери з охорони праці, електрогазозварювальники, монтажники, апаратники охолодження молочних продуктів, підсобні робітники та слюсарі.

Із повним переліком актуальних вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості та безробіття звертайтесь у Tеlеgram або на “гарячу лінію” обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296.