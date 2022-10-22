На Харьковщине начали подавать отопление в жилой фонд — глава ХОВА
В Харьковской области отопление подключают ко всей медицинской инфраструктуре. Также начали давать тепло в жилой фонд.
«Сейчас абсолютно небольшой процент у нас подключен, но работа идет планово», — рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.
По его словам, до 5 ноября планируется запустить 11 отстроенных котельных, которые пострадали в результате российских обстрелов.
«Частично они уже восстановлены и планово начнут свою работу», — рассказал Синегубов.
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Он также отметил, что на деоккупированных территориях ситуация с отоплением сложная. Например, в Изюме из 24 котельных уцелели только 6. Поэтому в таких ситуациях, по словам руководителя ХОВА, каждый дом будет прорабатываться индивидуально, чтобы оптимально обеспечить его отоплением.Категории: Общество, Харьков; Теги: отопительный сезон, отопление, синегубов, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 14:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине начали подавать отопление в жилой фонд — глава ХОВА".