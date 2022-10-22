На Харьковщине начали подавать отопление в жилой фонд — глава ХОВА

В Харьковской области отопление подключают ко всей медицинской инфраструктуре. Также начали давать тепло в жилой фонд.

«Сейчас абсолютно небольшой процент у нас подключен, но работа идет планово», — рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, до 5 ноября планируется запустить 11 отстроенных котельных, которые пострадали в результате российских обстрелов.

«Частично они уже восстановлены и планово начнут свою работу», — рассказал Синегубов.

Он также отметил, что на деоккупированных территориях ситуация с отоплением сложная. Например, в Изюме из 24 котельных уцелели только 6. Поэтому в таких ситуациях, по словам руководителя ХОВА, каждый дом будет прорабатываться индивидуально, чтобы оптимально обеспечить его отоплением.