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На Харьковщине начали подавать отопление в жилой фонд — глава ХОВА

Общество 14:29   22.10.2022
Елена Нагорная
На Харьковщине начали подавать отопление в жилой фонд — глава ХОВА

В Харьковской области отопление подключают ко всей медицинской инфраструктуре. Также начали давать тепло в жилой фонд.

«Сейчас абсолютно небольшой процент у нас подключен, но работа идет планово», — рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, до 5 ноября планируется запустить 11 отстроенных котельных, которые пострадали в результате российских обстрелов.

«Частично они уже восстановлены и планово начнут свою работу», — рассказал Синегубов.

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Он также отметил, что на деоккупированных территориях ситуация с отоплением сложная. Например, в Изюме из 24 котельных уцелели только 6. Поэтому в таких ситуациях, по словам руководителя ХОВА, каждый дом будет прорабатываться индивидуально, чтобы оптимально обеспечить его отоплением.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 14:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине начали подавать отопление в жилой фонд — глава ХОВА".