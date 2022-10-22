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На Харківщині почали подавати опалення в житловий фонд – голова ХОВА

Суспільство 14:29   22.10.2022
Елена Нагорная
На Харківщині почали подавати опалення в житловий фонд – голова ХОВА

У Харківській області опалення підключають до всієї медичної інфраструктури. Також почали подавати тепло у житловий фонд.

“Наразі абсолютно невеликий відсоток у нас підключено, але робота йде планово”, – розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

За його словами, до 5 листопада планується запустити 11 відбудованих котелень, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

“Частково вони вже відновлені та планово розпочнуть свою роботу”, – розповів Синєгубов.

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Він також зазначив, що на деокупованих територіях ситуація із опаленням складна. Наприклад, в Ізюмі з 24 котелень вціліли лише 6. Тому в таких ситуаціях, за словами керівника ХОВА, кожен будинок опрацьовуватиметься індивідуально, щоб оптимально забезпечити його опаленням.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 14:29;

  • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині почали подавати опалення в житловий фонд – голова ХОВА".