На Харківщині почали подавати опалення в житловий фонд – голова ХОВА
У Харківській області опалення підключають до всієї медичної інфраструктури. Також почали подавати тепло у житловий фонд.
“Наразі абсолютно невеликий відсоток у нас підключено, але робота йде планово”, – розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.
За його словами, до 5 листопада планується запустити 11 відбудованих котелень, які постраждали внаслідок російських обстрілів.
“Частково вони вже відновлені та планово розпочнуть свою роботу”, – розповів Синєгубов.
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Він також зазначив, що на деокупованих територіях ситуація із опаленням складна. Наприклад, в Ізюмі з 24 котелень вціліли лише 6. Тому в таких ситуаціях, за словами керівника ХОВА, кожен будинок опрацьовуватиметься індивідуально, щоб оптимально забезпечити його опаленням.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: отопительный сезон, отопление, сінєгубов, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 14:29;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині почали подавати опалення в житловий фонд – голова ХОВА".