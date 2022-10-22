На Харківщині почали подавати опалення в житловий фонд – голова ХОВА

У Харківській області опалення підключають до всієї медичної інфраструктури. Також почали подавати тепло у житловий фонд.

“Наразі абсолютно невеликий відсоток у нас підключено, але робота йде планово”, – розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

За його словами, до 5 листопада планується запустити 11 відбудованих котелень, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

“Частково вони вже відновлені та планово розпочнуть свою роботу”, – розповів Синєгубов.

Він також зазначив, що на деокупованих територіях ситуація із опаленням складна. Наприклад, в Ізюмі з 24 котелень вціліли лише 6. Тому в таких ситуаціях, за словами керівника ХОВА, кожен будинок опрацьовуватиметься індивідуально, щоб оптимально забезпечити його опаленням.