Об активности врага вдоль госграницы сообщает глава громады на Харьковщине
За прошедшие сутки в Дергачевской громаде Харьковской области оккупанты проявляли активность вдоль государственной границы, периодически обстреливая село Гранов и поселок Ветеринарное. Информации о пострадавших нет.
Об этом сообщил председатель громады Вячеслав Задоренко и в очередной раз призвал местных жителей в связи с минной опасностью передвигаться только по основным и проверенным дорогам и тропам, не ходить в лес, на поля и к водоемам.
По словам главы громады, энергетики продолжают восстанавливать линию электроснабжения в село Русская Лозовая и другие населенные пункты.
Читайте также: 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляны из танков и артиллерии — ГенштабКатегории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, задоренко, обстрелы, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Об активности врага вдоль госграницы сообщает глава громады на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 11:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об активности врага вдоль госграницы сообщает глава громады на Харьковщине".