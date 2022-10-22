Об активности врага вдоль госграницы сообщает глава громады на Харьковщине

За прошедшие сутки в Дергачевской громаде Харьковской области оккупанты проявляли активность вдоль государственной границы, периодически обстреливая село Гранов и поселок Ветеринарное. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщил председатель громады Вячеслав Задоренко и в очередной раз призвал местных жителей в связи с минной опасностью передвигаться только по основным и проверенным дорогам и тропам, не ходить в лес, на поля и к водоемам.

По словам главы громады, энергетики продолжают восстанавливать линию электроснабжения в село Русская Лозовая и другие населенные пункты.