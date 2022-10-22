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Об активности врага вдоль госграницы сообщает глава громады на Харьковщине

Происшествия 11:32   22.10.2022
Елена Нагорная
Об активности врага вдоль госграницы сообщает глава громады на Харьковщине

За прошедшие сутки в Дергачевской громаде Харьковской области оккупанты проявляли активность вдоль государственной границы, периодически обстреливая село Гранов и поселок Ветеринарное. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщил председатель громады Вячеслав Задоренко и в очередной раз призвал местных жителей в связи с минной опасностью передвигаться только по основным и проверенным дорогам и тропам, не ходить в лес, на поля и к водоемам.

По словам главы громады, энергетики продолжают восстанавливать линию электроснабжения в село Русская Лозовая и другие населенные пункты.

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Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 11:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об активности врага вдоль госграницы сообщает глава громады на Харьковщине".