15 населенных пунктов Харьковщины обстреляны из танков и артиллерии — Генштаб

В течение суток враг обстреляливал из различного вооружения 15 населенных пунктов в Харьковской области и ударил ракетами по Харькову.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 06:00.

На Слобожанском направлении оккупанты били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокое, Меловое, Огурцово, Нескучное, Старица, Терновая, Стрелечья и Чугуновка.

На Купянском направлении — из минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Колодязное, Двуречная, Богдановка, Берестовое и Кисловка.

Также в Генштабе напомнили, что подразделения Сил обороны отбили атаку оккупантов в районе села Терновая на севере области, а враг нанес удары по Харькову.