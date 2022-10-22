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15 населенных пунктов Харьковщины обстреляны из танков и артиллерии — Генштаб

Происшествия 07:48   22.10.2022
Елена Нагорная
15 населенных пунктов Харьковщины обстреляны из танков и артиллерии — Генштаб

В течение суток враг обстреляливал из различного вооружения 15 населенных пунктов в Харьковской области и ударил ракетами по Харькову.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 06:00.

На Слобожанском направлении оккупанты били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокое, Меловое, Огурцово, Нескучное, Старица, Терновая, Стрелечья и Чугуновка.

На Купянском направлении — из минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Колодязное, Двуречная, Богдановка, Берестовое и Кисловка.

Также в Генштабе напомнили, что подразделения Сил обороны отбили атаку оккупантов в районе села Терновая на севере области, а враг нанес удары по Харькову.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 07:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 населенных пунктов Харьковщины обстреляны из танков и артиллерии — Генштаб".