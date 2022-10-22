15 населених пунктів Харківщини обстріляні з танків і артилерії – Генштаб
Протягом доби ворог обстрілював із різного озброєння 15 населених пунктів у Харківській області та вдарив ракетами по Харкову.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 06:00.
На Слобожанському напрямку окупанти гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибоке, Мілове, Огірцеве, Нескучне, Стариця, Тернова, Стрілеча та Чугунівка.
На Куп’янському напрямку – з мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Колодязне, Дворічна, Богданівка, Берестове та Кислівка.
Також у Генштабі нагадали, що підрозділи Сил оборони відбили атаку окупантів у районі села Тернова на півночі області, а ворог завдав ударів по Харкову.Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, обстріли, сводка, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 07:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 населених пунктів Харківщини обстріляні з танків і артилерії – Генштаб".