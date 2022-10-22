15 населених пунктів Харківщини обстріляні з танків і артилерії – Генштаб

Протягом доби ворог обстрілював із різного озброєння 15 населених пунктів у Харківській області та вдарив ракетами по Харкову.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 06:00.

На Слобожанському напрямку окупанти гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибоке, Мілове, Огірцеве, Нескучне, Стариця, Тернова, Стрілеча та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку – з мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Колодязне, Дворічна, Богданівка, Берестове та Кислівка.

Також у Генштабі нагадали, що підрозділи Сил оборони відбили атаку окупантів у районі села Тернова на півночі області, а ворог завдав ударів по Харкову.