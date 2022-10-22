Про активність ворога вздовж кордону повідомляє голова громади на Харківщині
Минулої доби в Дергачівській громаді Харківської області окупанти проявляли активність уздовж державного кордону, періодично обстрілюючи село Гранів та селище Ветеринарне. Інформації щодо постраждалих немає.
Про це повідомив голова громади Вячеслав Задоренко і вкотре закликав місцевих жителів у зв’язку з мінною небезпекою пересуватися лише основними та перевіреними дорогами та стежками, не ходити в ліс, на поля та до водойм.
За словами голови громади, енергетики продовжують відновлювати лінію електропостачання до села Руська Лозова та інших населених пунктів.
Читайте також: 15 населених пунктів Харківщини обстріляно з танків та артилерії — ГенштабКатегорії: Події, Харків; Теги: Дергачі, задоренко, обстріли, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 11:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про активність ворога вздовж кордону повідомляє голова громади на Харківщині".