Про активність ворога вздовж кордону повідомляє голова громади на Харківщині

Минулої доби в Дергачівській громаді Харківської області окупанти проявляли активність уздовж державного кордону, періодично обстрілюючи село Гранів та селище Ветеринарне. Інформації щодо постраждалих немає.

Про це повідомив голова громади Вячеслав Задоренко і вкотре закликав місцевих жителів у зв’язку з мінною небезпекою пересуватися лише основними та перевіреними дорогами та стежками, не ходити в ліс, на поля та до водойм.

За словами голови громади, енергетики продовжують відновлювати лінію електропостачання до села Руська Лозова та інших населених пунктів.