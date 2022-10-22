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Про активність ворога вздовж кордону повідомляє голова громади на Харківщині

Події 11:32   22.10.2022
Олена Нагорна
Про активність ворога вздовж кордону повідомляє голова громади на Харківщині

Минулої доби в Дергачівській громаді Харківської області окупанти проявляли активність уздовж державного кордону, періодично обстрілюючи село Гранів та селище Ветеринарне. Інформації щодо постраждалих немає.

Про це повідомив голова громади Вячеслав Задоренко і вкотре закликав місцевих жителів у зв’язку з мінною небезпекою пересуватися лише основними та перевіреними дорогами та стежками, не ходити в ліс, на поля та до водойм.

За словами голови громади, енергетики продовжують відновлювати лінію електропостачання до села Руська Лозова та інших населених пунктів.

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Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 11:32;

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