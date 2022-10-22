Live
  • Суббота 22.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.89
    • 🟢

В разминировании деоккупированной Харьковщины поможет благотворительный фонд

Общество 17:06   22.10.2022
Елена Нагорная
В разминировании деоккупированной Харьковщины поможет благотворительный фонд

Международные партнеры из благотворительного фонда The HALO Trust помогут в разминировании освобожденных территорий Харьковской области.

На днях представители фонда посетили Чугуевскую и Балаклейскую громады и определили объемы работ, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зачистку и разминирование партнеры начнут в начале ноября, к процессу привлекут четыре группы нетехнического обследования.

Также фонд The HALO Trust направил в Балаклейскую и Изюмскую громады более 10 тысяч раздаточных материалов на тему минной угрозы.

Сегодня в облуправлении ГСЧС сообщили, что за сутки изъяли и обезвредили в регионе 803 взрывоопасных предмета.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:28
Генштаб сообщил об ударах врага по инфраструктуре в том числе и на Харьковщине
18:11
Видео допроса коллаборанта-«милиционера» из Балаклеи опубликовала полиция
15:00
Жительница Липцев кормила оккупантов, а харьковчанин прославлял РФ в соцсетях
14:29
На Харьковщине начали подавать отопление в жилой фонд — глава ХОВА
13:08
Ни по Харькову, ни по области утром ракетных ударов не было — Синегубов

Вы читали новость: «В разминировании деоккупированной Харьковщины поможет благотворительный фонд»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 17:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В разминировании деоккупированной Харьковщины поможет благотворительный фонд".