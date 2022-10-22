В разминировании деоккупированной Харьковщины поможет благотворительный фонд

Международные партнеры из благотворительного фонда The HALO Trust помогут в разминировании освобожденных территорий Харьковской области.

На днях представители фонда посетили Чугуевскую и Балаклейскую громады и определили объемы работ, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зачистку и разминирование партнеры начнут в начале ноября, к процессу привлекут четыре группы нетехнического обследования.

Также фонд The HALO Trust направил в Балаклейскую и Изюмскую громады более 10 тысяч раздаточных материалов на тему минной угрозы.

Сегодня в облуправлении ГСЧС сообщили, что за сутки изъяли и обезвредили в регионе 803 взрывоопасных предмета.