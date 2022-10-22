В разминировании деоккупированной Харьковщины поможет благотворительный фонд
Международные партнеры из благотворительного фонда The HALO Trust помогут в разминировании освобожденных территорий Харьковской области.
На днях представители фонда посетили Чугуевскую и Балаклейскую громады и определили объемы работ, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Зачистку и разминирование партнеры начнут в начале ноября, к процессу привлекут четыре группы нетехнического обследования.
Также фонд The HALO Trust направил в Балаклейскую и Изюмскую громады более 10 тысяч раздаточных материалов на тему минной угрозы.
Сегодня в облуправлении ГСЧС сообщили, что за сутки изъяли и обезвредили в регионе 803 взрывоопасных предмета.Категории: Общество, Харьков; Теги: минреинтеграции, разминирование, фонд, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 17:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В разминировании деоккупированной Харьковщины поможет благотворительный фонд".