У розмінуванні деокупованої Харківщини допоможе благодійний фонд
Міжнародні партнери із благодійного фонду The HALO Trust допоможуть у розмінуванні звільнених територій Харківської області.
Днями представники фонду відвідали Чугуївську та Балаклійську громади та визначили обсяги робіт, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зачистку та розмінування партнери розпочнуть на початку листопада, до процесу залучать чотири групи нетехнічного обстеження.
Також фонд The HALO Trust направив до Балаклійської та Ізюмської громад понад 10 тисяч роздаткових матеріалів на тему мінної загрози.
Сьогодні в облуправлінні ДСНС повідомили, що за добу вилучили та знешкодили в регіоні 803 вибухонебезпечні предмети.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: минреинтеграции, разминирование, фонд, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «У розмінуванні деокупованої Харківщини допоможе благодійний фонд»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 17:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У розмінуванні деокупованої Харківщини допоможе благодійний фонд".