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У розмінуванні деокупованої Харківщини допоможе благодійний фонд

Суспільство 17:06   22.10.2022
Олена Нагорна
У розмінуванні деокупованої Харківщини допоможе благодійний фонд

Міжнародні партнери із благодійного фонду The HALO Trust допоможуть у розмінуванні звільнених територій Харківської області.

Днями представники фонду відвідали Чугуївську та Балаклійську громади та визначили обсяги робіт, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зачистку та розмінування партнери розпочнуть на початку листопада, до процесу залучать чотири групи нетехнічного обстеження.

Також фонд The ​​HALO Trust направив до Балаклійської та Ізюмської громад понад 10 тисяч роздаткових матеріалів на тему мінної загрози.

Сьогодні в облуправлінні ДСНС повідомили, що за добу вилучили та знешкодили в регіоні 803 вибухонебезпечні предмети.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 17:06;

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