У розмінуванні деокупованої Харківщини допоможе благодійний фонд

Міжнародні партнери із благодійного фонду The HALO Trust допоможуть у розмінуванні звільнених територій Харківської області.

Днями представники фонду відвідали Чугуївську та Балаклійську громади та визначили обсяги робіт, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зачистку та розмінування партнери розпочнуть на початку листопада, до процесу залучать чотири групи нетехнічного обстеження.

Також фонд The ​​HALO Trust направив до Балаклійської та Ізюмської громад понад 10 тисяч роздаткових матеріалів на тему мінної загрози.

Сьогодні в облуправлінні ДСНС повідомили, що за добу вилучили та знешкодили в регіоні 803 вибухонебезпечні предмети.