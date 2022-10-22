Защитные пирамиды начали устанавливать на Белгородщине (фото)
Фото: Вячеслав Гладков
В Белгородской области РФ, которая граничит с Харьковщиной, начали устанавливать защитные сооружения.
Фото двух рядов бетонных блоков опубликовал губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.
«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», — написал он в Telegram.
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Также сегодня Гладков сообщил, что в городе Шебекино в результате попадания снарядов погибли двое гражданских и пострадали 11, почти 15 тысяч человек были отключены от электроэнергии. В Валуйском городском округе, по словам губернатора, комбайнер наехал на мину и попал в больницу.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бєлгород, Белгород, Гладков, защитные сооружения, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 21:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитные пирамиды начали устанавливать на Белгородщине (фото)".