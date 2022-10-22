Защитные пирамиды начали устанавливать на Белгородщине (фото)

В Белгородской области РФ, которая граничит с Харьковщиной, начали устанавливать защитные сооружения.

Фото двух рядов бетонных блоков опубликовал губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.

«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», — написал он в Telegram.

Также сегодня Гладков сообщил, что в городе Шебекино в результате попадания снарядов погибли двое гражданских и пострадали 11, почти 15 тысяч человек были отключены от электроэнергии. В Валуйском городском округе, по словам губернатора, комбайнер наехал на мину и попал в больницу.