Live
  • Субота 22.10.2022
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.89
    • 🟢

Захисні піраміди почали встановлювати на Бєлгородщині (фото)

Події 21:57   22.10.2022
Олена Нагорна
Захисні піраміди почали встановлювати на Бєлгородщині (фото)

У Бєлгородській області РФ, що межує із Харківщиною, почали встановлювати захисні споруди.

Фото двох рядів бетонних блоків опублікував губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков.

“У районах Бєлгородської області розпочали встановлення захисних споруд”, – написав він у Telegram.

Читайте також: Красна площа – “мєсто для курєнія”: бійцям ДСНС Харківщини подарували “марку”

Також сьогодні Гладков повідомив, що у місті Шебекіно внаслідок влучання снарядів загинули двоє цивільних та постраждали 11, майже 15 тисяч людей було відключено від електроенергії. У Валуйському міському окрузі, за словами губернатора, комбайнер наїхав на міну та потрапив до лікарні.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

21:42
Окупанти обстріляли Вовчанськ – інформація поліції
19:57
2,76 проміле: чергового п’яного водія спіймали в Харкові на порушенні ПДР
19:29
Красна площа – “мєсто для курєнія”: бійцям ДСНС Харківщини подарували “марку”
18:45
Вимагали у фермера $700 тисяч: 9-ти “залютинським” повідомили про підозру
18:28
Генштаб повідомив про удари ворога по інфраструктурі зокрема й на Харківщині

Ви читали новину: «Захисні піраміди почали встановлювати на Бєлгородщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 21:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисні піраміди почали встановлювати на Бєлгородщині (фото)".