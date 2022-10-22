Захисні піраміди почали встановлювати на Бєлгородщині (фото)

У Бєлгородській області РФ, що межує із Харківщиною, почали встановлювати захисні споруди.

Фото двох рядів бетонних блоків опублікував губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков.

“У районах Бєлгородської області розпочали встановлення захисних споруд”, – написав він у Telegram.

Також сьогодні Гладков повідомив, що у місті Шебекіно внаслідок влучання снарядів загинули двоє цивільних та постраждали 11, майже 15 тисяч людей було відключено від електроенергії. У Валуйському міському окрузі, за словами губернатора, комбайнер наїхав на міну та потрапив до лікарні.