Захисні піраміди почали встановлювати на Бєлгородщині (фото)
У Бєлгородській області РФ, що межує із Харківщиною, почали встановлювати захисні споруди.
Фото двох рядів бетонних блоків опублікував губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков.
“У районах Бєлгородської області розпочали встановлення захисних споруд”, – написав він у Telegram.
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Також сьогодні Гладков повідомив, що у місті Шебекіно внаслідок влучання снарядів загинули двоє цивільних та постраждали 11, майже 15 тисяч людей було відключено від електроенергії. У Валуйському міському окрузі, за словами губернатора, комбайнер наїхав на міну та потрапив до лікарні.Категорії: Події, Харків; Теги: Бєлгород, Гладков, защитные сооружения, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 21:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисні піраміди почали встановлювати на Бєлгородщині (фото)".