Армия РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Харьковщины — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 23 октября повторил информацию о том, что за сутки под ударами вражеской авиации, ракет и РСЗО оказалась инфраструктура Харьковской области.
«За минувшие сутки захватчики нанесли 32 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей», — сказано в сводке Генштаба.
Напомним, информацию о том, что Харьковщина попала под обстрел на равне с другими регионами Украины, где повреждена энергетическая инфраструктура, Генштаб сообщал и вчера вечером. Однако в пресс-службе ХОВА заявили, что в сводке Генштаба речь идет об ударах по области 21 октября.
Помимо удара по критической инфраструктуре, Генштаб также проинформировал об обстрелах населенных пунктов у линии фронта на Харьковщине.
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«Враг производил обстрелы на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Колодязное, Котляровка, Кисловка Харьковской области», — сообщило командование ВСУ.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 07:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Харьковщины — Генштаб".