Армия РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 23 октября повторил информацию о том, что за сутки под ударами вражеской авиации, ракет и РСЗО оказалась инфраструктура Харьковской области.

«За минувшие сутки захватчики нанесли 32 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей», — сказано в сводке Генштаба.

Напомним, информацию о том, что Харьковщина попала под обстрел на равне с другими регионами Украины, где повреждена энергетическая инфраструктура, Генштаб сообщал и вчера вечером. Однако в пресс-службе ХОВА заявили, что в сводке Генштаба речь идет об ударах по области 21 октября.

Помимо удара по критической инфраструктуре, Генштаб также проинформировал об обстрелах населенных пунктов у линии фронта на Харьковщине.

«Враг производил обстрелы на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Колодязное, Котляровка, Кисловка Харьковской области», — сообщило командование ВСУ.