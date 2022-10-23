Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 23 жовтня повторив інформацію про те, що за добу під ударами ворожої авіації, ракет та РСЗВ опинилася інфраструктура Харківської області.

“За минулу добу загарбники завдали 32 ракетних і 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей”, – сказано у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, інформацію про те, що Харківщина потрапила під обстріл на рівні з іншими регіонами України, де пошкоджено енергетичну інфраструктуру, Генштаб повідомляв і вчора. Однак у пресслужбі ХОВА заявили, що у зведенні Генштабу йдеться про удари по області 21 жовтня.

Окрім удару по критичній інфраструктурі, Генштаб також поінформував про обстріл населених пунктів біля лінії фронту на Харківщині.

“Ворог здійснював обстріли на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Колодязне, Котлярівка, Кислівка Харківської області”, – повідомило командування ЗСУ.