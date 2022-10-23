Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі Харківщини – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 23 жовтня повторив інформацію про те, що за добу під ударами ворожої авіації, ракет та РСЗВ опинилася інфраструктура Харківської області.
“За минулу добу загарбники завдали 32 ракетних і 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей”, – сказано у зведенні Генштабу.
Нагадаємо, інформацію про те, що Харківщина потрапила під обстріл на рівні з іншими регіонами України, де пошкоджено енергетичну інфраструктуру, Генштаб повідомляв і вчора. Однак у пресслужбі ХОВА заявили, що у зведенні Генштабу йдеться про удари по області 21 жовтня.
Окрім удару по критичній інфраструктурі, Генштаб також поінформував про обстріл населених пунктів біля лінії фронту на Харківщині.
Читайте також: Війська РФ провели невдалі обмежені контратаки на Харківщині – ISW
“Ворог здійснював обстріли на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Колодязне, Котлярівка, Кислівка Харківської області”, – повідомило командування ЗСУ.Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, обстріли; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі Харківщини – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 07:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі Харківщини – Генштаб".