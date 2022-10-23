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Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі Харківщини – Генштаб

Події 07:20   23.10.2022
Оксана Горун
Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 23 жовтня повторив інформацію про те, що за добу під ударами ворожої авіації, ракет та РСЗВ опинилася інфраструктура Харківської області.

“За минулу добу загарбники завдали 32 ракетних і 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей”, – сказано у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, інформацію про те, що Харківщина потрапила під обстріл на рівні з іншими регіонами України, де пошкоджено енергетичну інфраструктуру, Генштаб повідомляв і вчора. Однак у пресслужбі ХОВА заявили, що у зведенні Генштабу йдеться про удари по області 21 жовтня.

Окрім удару по критичній інфраструктурі, Генштаб також поінформував про обстріл населених пунктів біля лінії фронту на Харківщині.

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“Ворог здійснював обстріли на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Колодязне, Котлярівка, Кислівка Харківської області”, – повідомило командування ЗСУ.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 07:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі Харківщини – Генштаб".