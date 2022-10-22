Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив про 11 поранених, один “важкий”
Кількість поранених внаслідок ворожого ракетного удару по Київському району Харкова вранці 21 жовтня зросла до 11 осіб, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Один із постраждалих у важкому стані, стан решти медики оцінюють як середній, пише Синєгубов.
Нагадаємо, що вранці 21 жовтня російські військові двічі обстріляли Київський район Харкова ракетами С-300 – о 8:05 та о 10:15. Напередодні повідомлялося, що постраждали дев’ять осіб, серед яких шестеро співробітників підприємства, по якому «прилетіли» ракети.
Також Синєгубов розповів, що протягом доби з пораненнями були ушпиталені троє жителів області: 45-річний чоловік в Богодухівському районі, 54-річна жінка в Куп’янському та 56-річний чоловік у Харківському районі.
“Ворог обстрілював місто Вовчанськ, селище Дворічна та інші населені пункти в Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп’янському районах області. Пошкоджені приватні будинки, сталися пожежі“, – зазначив голова ОВА.
Синєгубов нагадав, що окупанти намагалися піти в наступ у районі села Тернова Липецької громади Харківського району, але зазнали втрат і відійшли.Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: обстріл, пострадавшие, ракетний удар, сінєгубов, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 09:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив про 11 поранених, один “важкий”".