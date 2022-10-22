Ракетный удар по Харькову: Синегубов сообщил об 11 раненых, один «тяжелый»

Количество раненых в результате вражеского ракетного удара по Киевскому району Харькова утром 21 октября возросло до 11 человек, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценивают как среднее, пишет Синегубов.

Напомним, что утром 21 октября российские военные дважды обстреляли Киевский район Харькова ракетами С-300 — в 8:05 и в 10:15. Накануне сообщалось, что пострадали девять человек, среди которых шестеро сотрудников предприятия, по которому «прилетели» ракеты.

Также Синегубов рассказал, что в течение суток с ранениями были госпитализированы трое жителей области: 45-летний мужчина в Богодуховском районе, 54-летняя женщина в Купянском и 56-летний мужчина в Харьковском районе.

«Враг обстреливал город Волчанск, поселок Двуречная и другие населенные пункты в Харьковском, Чугуевском, Богодуховском и Купянском районах области. Повреждены частные дома, произошли пожары», — отметил глава ОВА.

Синегубов напомнил, что оккупанты пытались пойти в наступление в районе села Терновая Липецкой громады Харьковского района, но понесли потери и отошли.