Ракетный удар по Харькову: Синегубов сообщил об 11 раненых, один «тяжелый»
Количество раненых в результате вражеского ракетного удара по Киевскому району Харькова утром 21 октября возросло до 11 человек, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
Один из пострадавших в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценивают как среднее, пишет Синегубов.
Напомним, что утром 21 октября российские военные дважды обстреляли Киевский район Харькова ракетами С-300 — в 8:05 и в 10:15. Накануне сообщалось, что пострадали девять человек, среди которых шестеро сотрудников предприятия, по которому «прилетели» ракеты.
Также Синегубов рассказал, что в течение суток с ранениями были госпитализированы трое жителей области: 45-летний мужчина в Богодуховском районе, 54-летняя женщина в Купянском и 56-летний мужчина в Харьковском районе.
«Враг обстреливал город Волчанск, поселок Двуречная и другие населенные пункты в Харьковском, Чугуевском, Богодуховском и Купянском районах области. Повреждены частные дома, произошли пожары», — отметил глава ОВА.
Синегубов напомнил, что оккупанты пытались пойти в наступление в районе села Терновая Липецкой громады Харьковского района, но понесли потери и отошли.Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, пострадавшие, ракетний удар, синегубов, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 09:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетный удар по Харькову: Синегубов сообщил об 11 раненых, один «тяжелый»".