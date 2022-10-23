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Синегубов сообщил об одном раненом за сутки на Харьковщине

Происшествия 09:02   23.10.2022
Оксана Горун
Синегубов сообщил об одном раненом за сутки на Харьковщине

По информации главы Харьковской ОВА, под обстрелы на Харьковщине, попал Волчанск, а также населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

«В Волчанске в результате обстрелов возник пожар в двух частных домах и на промышленном объекте. Пострадавших и погибших нет», — отметил Синегубов в telegram.

Последствия обстрела Волчанска на Харьковщине

Он также сообщил, что, по данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализировали одного человека — 66-летнего мужчину в Купянском районе.

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Напомним, в ГСЧС сообщили, что за сутки на Харьковщине произошли три пожара из-за боевых действий — все в Чугуевском районе области.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 09:02;

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