Синегубов сообщил об одном раненом за сутки на Харьковщине
По информации главы Харьковской ОВА, под обстрелы на Харьковщине, попал Волчанск, а также населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.
«В Волчанске в результате обстрелов возник пожар в двух частных домах и на промышленном объекте. Пострадавших и погибших нет», — отметил Синегубов в telegram.
Он также сообщил, что, по данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализировали одного человека — 66-летнего мужчину в Купянском районе.
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Напомним, в ГСЧС сообщили, что за сутки на Харьковщине произошли три пожара из-за боевых действий — все в Чугуевском районе области.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, раненый, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 09:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов сообщил об одном раненом за сутки на Харьковщине".