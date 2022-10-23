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На Харьковщине за сутки из-за боевых действий произошли три пожара — ГСЧС

Происшествия 08:33   23.10.2022
Оксана Горун
На Харьковщине за сутки из-за боевых действий произошли три пожара — ГСЧС

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что все пожары, вызванные российскими обстрелами, возникли в Чугуевском районе.

«Все 3 пожара, вызванные попаданием вражеских ракет и снарядов, произошли в Чугуевском районе области. Горели 2 частных жилых дома и производственное предприятие», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Отметим, что Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 23 октября сообщил, что за прошедшие сутки враг нанес удар по критической инфраструктуре на Харьковщине. В ХОВА ранее заявляли, что 22 октября ракетных ударов по Харьковской области не было.

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По информации ГСЧС, всего в Харьковской области за минувшие сутки было восемь пожаров. Остальные пять возникли не из-за боевых действий. Также в ГСЧС сообщили, что пиротехники в течение суток изъяли и обезвредили 803 взрывоопасных предмета.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 08:33;

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