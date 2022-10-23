На Харьковщине за сутки из-за боевых действий произошли три пожара — ГСЧС
В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что все пожары, вызванные российскими обстрелами, возникли в Чугуевском районе.
«Все 3 пожара, вызванные попаданием вражеских ракет и снарядов, произошли в Чугуевском районе области. Горели 2 частных жилых дома и производственное предприятие», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Отметим, что Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 23 октября сообщил, что за прошедшие сутки враг нанес удар по критической инфраструктуре на Харьковщине. В ХОВА ранее заявляли, что 22 октября ракетных ударов по Харьковской области не было.
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По информации ГСЧС, всего в Харьковской области за минувшие сутки было восемь пожаров. Остальные пять возникли не из-за боевых действий. Также в ГСЧС сообщили, что пиротехники в течение суток изъяли и обезвредили 803 взрывоопасных предмета.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 08:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за сутки из-за боевых действий произошли три пожара — ГСЧС".