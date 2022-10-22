Ни по Харькову, ни по области утром ракетных ударов не было — Синегубов
Ракетных ударов российской армии по Харьковской области утром 22 октября зафиксировано не было, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.
«Ракетных ударов по Харькову не было, но мы постоянно фиксируем сигналы противовоздушной опасности. И мы всем абсолютно советуем прислушиваться к этим сигналам и находиться в укрытиях, поскольку по нашему государству сейчас идут ракетные обстрелы. И Харьковщина — не исключение. Это может произойти в любую минуту», — отметил он.
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Чиновник напомнил, что утром врагом из различного вооружения были обстреляны населенные пункты на границе с РФ.
«Своих надежд на город Харьков и область враг не оставил, и мы фактически круглосуточно работаем над дальнейшим повышением обороноспособности, строительством фортификационных сооружений», — сказал глава ОВА.
Также Синегубов выразил предположение, что утром 21 октября целью оккупантов, которые повторно ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова, были подразделения ГСЧС, выехавшие на ликвидацию последствий первого обстрела.
«Что свидетельствует о бесчеловечности в отношении гражданского населения», — подчеркнул глава ХОВА.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, ракети, ракеты, синегубов, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 13:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ни по Харькову, ни по области утром ракетных ударов не было — Синегубов".