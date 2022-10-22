Ни по Харькову, ни по области утром ракетных ударов не было — Синегубов

Ракетных ударов российской армии по Харьковской области утром 22 октября зафиксировано не было, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Ракетных ударов по Харькову не было, но мы постоянно фиксируем сигналы противовоздушной опасности. И мы всем абсолютно советуем прислушиваться к этим сигналам и находиться в укрытиях, поскольку по нашему государству сейчас идут ракетные обстрелы. И Харьковщина — не исключение. Это может произойти в любую минуту», — отметил он.

Чиновник напомнил, что утром врагом из различного вооружения были обстреляны населенные пункты на границе с РФ.

«Своих надежд на город Харьков и область враг не оставил, и мы фактически круглосуточно работаем над дальнейшим повышением обороноспособности, строительством фортификационных сооружений», — сказал глава ОВА.

Также Синегубов выразил предположение, что утром 21 октября целью оккупантов, которые повторно ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова, были подразделения ГСЧС, выехавшие на ликвидацию последствий первого обстрела.

«Что свидетельствует о бесчеловечности в отношении гражданского населения», — подчеркнул глава ХОВА.