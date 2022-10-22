В 8-ми громадах Харьковщины частично не будет света не более 4-х часов — ХОВА
В Харьковской области электроснабжение частично отсутствует в Мерефянской, Нововодолажской, Дергачевской, Люботинской, Лозовской, Богодуховской, Валковской и Змиевской громадах.
«Срок восстановления будет зависеть от ситуации в энергосистеме, но, предварительно, не более 4 часов. Специалисты делают все, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение», — говорится в сообщении Харьковской ОВА.
Отмечается, что в результате вражеских ракетных ударов сегодня пострадали магистральные сети западных регионов.
«По предварительным данным НЭК «Укрэнерго», масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. «Укрэнерго» вынужденно применяет ограничения энергоснабжения в ряде областей, в том числе и нашей — Харьковской», — отметили в ХОВА.
Ранее в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго» сообщили МГ «Объектив», что в некоторых районах области введены графики аварийных отключений в связи с обстрелами энергетической инфраструктуры по всей территории Украины. В Харькове отключений нет.
В «Укрэнерго» заявили об ограничении энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.
По словам главы ХОВА Олега Синегубова, в регионе ограничили энергоснабжение 212 промышленных предприятий, для отключения жилого фонда оснований пока нет.Категории: Общество, Харьков; Теги: громады, отключения, свет, Харьков, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 12:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 8-ми громадах Харьковщины частично не будет света не более 4-х часов — ХОВА".