В 8-ми громадах Харьковщины частично не будет света не более 4-х часов — ХОВА

В Харьковской области электроснабжение частично отсутствует в Мерефянской, Нововодолажской, Дергачевской, Люботинской, Лозовской, Богодуховской, Валковской и Змиевской громадах.

«Срок восстановления будет зависеть от ситуации в энергосистеме, но, предварительно, не более 4 часов. Специалисты делают все, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение», — говорится в сообщении Харьковской ОВА.

Отмечается, что в результате вражеских ракетных ударов сегодня пострадали магистральные сети западных регионов.

«По предварительным данным НЭК «Укрэнерго», масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. «Укрэнерго» вынужденно применяет ограничения энергоснабжения в ряде областей, в том числе и нашей — Харьковской», — отметили в ХОВА.

Ранее в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго» сообщили МГ «Объектив», что в некоторых районах области введены графики аварийных отключений в связи с обстрелами энергетической инфраструктуры по всей территории Украины. В Харькове отключений нет.

В «Укрэнерго» заявили об ограничении энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

По словам главы ХОВА Олега Синегубова, в регионе ограничили энергоснабжение 212 промышленных предприятий, для отключения жилого фонда оснований пока нет.