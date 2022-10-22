Отключения света в Харьковской области прокомментировали в Укрэнерго

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили об ограничении энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

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«Ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» приступят к восстановлению как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. Специалисты «Укрэнерго» принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые сейчас остались без света», — говорится в сообщении.

Также в компании пояснили, что ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками.

Ранее в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго» сообщили МГ «Объектив», что в некоторых районах области введены графики аварийных отключений в связи с обстрелами энергетической инфраструктуры по всей территории Украины. В Харькове отключений пока нет.