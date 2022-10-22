Отключения света в Харьковской области прокомментировали в Укрэнерго
В национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили об ограничении энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.
Соответствующую публикацию «Укрэнерго» разместило в Telegram.
«Ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» приступят к восстановлению как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. Специалисты «Укрэнерго» принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые сейчас остались без света», — говорится в сообщении.
Также в компании пояснили, что ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками.
Ранее в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго» сообщили МГ «Объектив», что в некоторых районах области введены графики аварийных отключений в связи с обстрелами энергетической инфраструктуры по всей территории Украины. В Харькове отключений пока нет.Категории: Общество, Харьков; Теги: отключения, свет, Укрэнерго, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 11:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отключения света в Харьковской области прокомментировали в Укрэнерго".