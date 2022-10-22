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Відключення світла в Харківській області прокоментували в Укренерго

Суспільство 11:47   22.10.2022
Олена Нагорна
Відключення світла в Харківській області прокоментували в Укренерго

У національній енергетичній компанії “Укренерго” повідомили про обмеження енергопостачання у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Відповідну публікацію “Укренерго” розмістило у Telegram.

“Ремонтні бригади НЕК “Укренерго” приступлять до відновлення щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань. Спеціалісти “Укренерго” вживають всіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які наразі залишилися без світла”, – йдеться у повідомленні.

Також у компанії пояснили, що обмеження споживачів необхідні, аби зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі було пошкоджено терористичними ракетними атаками.

Раніше у пресслужбі АТ «Харківобленерго» повідомили МГ “Об’єктив”, що в деяких районах області запроваджено графіки аварійних відключень у зв’язку з обстрілами енергетичної інфраструктури по всій території України. У Харкові відключень наразі немає.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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