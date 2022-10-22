Відключення світла в Харківській області прокоментували в Укренерго
У національній енергетичній компанії “Укренерго” повідомили про обмеження енергопостачання у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Відповідну публікацію “Укренерго” розмістило у Telegram.
“Ремонтні бригади НЕК “Укренерго” приступлять до відновлення щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань. Спеціалісти “Укренерго” вживають всіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які наразі залишилися без світла”, – йдеться у повідомленні.
Також у компанії пояснили, що обмеження споживачів необхідні, аби зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі було пошкоджено терористичними ракетними атаками.
Раніше у пресслужбі АТ «Харківобленерго» повідомили МГ “Об’єктив”, що в деяких районах області запроваджено графіки аварійних відключень у зв’язку з обстрілами енергетичної інфраструктури по всій території України. У Харкові відключень наразі немає.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: отключения, свет, Укрэнерго, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 11:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відключення світла в Харківській області прокоментували в Укренерго".