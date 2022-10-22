Синегубов: в домах свет не отключили, ограничения ввели для 212 предприятий

В Харьковской области на данный момент ограничили энергоснабжение 212 промышленных предприятий, для отключения жилого фонда оснований пока нет.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона глава ОВА Олег Синегубов.

Энергетическую ситуацию в области он назвал тяжелой, но стабильно контролируемой.

«Под ограничениями 212 промышленных предприятий области по электроснабжению. Относительно жилого фонда, то сейчас в те лимиты, которые доведены до нашей области Укрэнерго и Облэнерго, мы вписываемся, за что я хочу поблагодарить всех абсолютно горожан и жителей области. За экономное энергопотребление, которое мы сейчас демонстрируем. Сейчас у нас нет оснований для отключения жилого фонда», — сказал председатель ОВА.

Ранее в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго» сообщили МГ «Объектив», что в некоторых районах области введены графики аварийных отключений в связи с обстрелами энергетической инфраструктуры по всей территории Украины. В Харькове отключений пока нет.

В «Укрэнерго» заявили об ограничении энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.