Синегубов: в домах свет не отключили, ограничения ввели для 212 предприятий
В Харьковской области на данный момент ограничили энергоснабжение 212 промышленных предприятий, для отключения жилого фонда оснований пока нет.
Об этом сообщил в эфире национального телемарафона глава ОВА Олег Синегубов.
Энергетическую ситуацию в области он назвал тяжелой, но стабильно контролируемой.
«Под ограничениями 212 промышленных предприятий области по электроснабжению. Относительно жилого фонда, то сейчас в те лимиты, которые доведены до нашей области Укрэнерго и Облэнерго, мы вписываемся, за что я хочу поблагодарить всех абсолютно горожан и жителей области. За экономное энергопотребление, которое мы сейчас демонстрируем. Сейчас у нас нет оснований для отключения жилого фонда», — сказал председатель ОВА.
Ранее в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго» сообщили МГ «Объектив», что в некоторых районах области введены графики аварийных отключений в связи с обстрелами энергетической инфраструктуры по всей территории Украины. В Харькове отключений пока нет.
В «Укрэнерго» заявили об ограничении энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.Категории: Общество, Харьков; Теги: отключения, свет, синегубов, Харьков, электроэнергия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 12:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов: в домах свет не отключили, ограничения ввели для 212 предприятий".