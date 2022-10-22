Синєгубов: у будинках світло не вимикали, обмеження ввели для 212 підприємств
На Харківщині наразі обмежили енергопостачання 212 промислових підприємств, для знеструмлення житлового фонду підстав поки немає.
Про це повідомив в етері національного телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.
Енергетичну ситуацію в області він назвав важкою, але стабільно контрольованою.
“Під обмеженнями 212 промислових підприємств області щодо електропостачання. Щодо житлового фонду, то зараз в ті ліміти, які доведені до нашої області Укренерго та Обленерго, ми вписуємося, за що я хочу подякувати всім абсолютно містянам та жителям області. За ощадливе енергоспоживання, яке ми наразі демонструємо. Наразі у нас немає підстав щодо відключення житлового фонду”, – сказав голова ОВА.
Раніше у пресслужбі АТ «Харківобленерго» повідомили МГ «Об’єктив», що в деяких районах області запроваджено графіки аварійних відключень у зв’язку з обстрілами енергетичної інфраструктури по всій території України. У Харкові відключень наразі немає.
В «Укренерго» заявили про обмеження енергопостачання у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: отключения, сінєгубов, свет, Харків, электроэнергия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 12:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов: у будинках світло не вимикали, обмеження ввели для 212 підприємств".