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Синєгубов: у будинках світло не вимикали, обмеження ввели для 212 підприємств

Суспільство 12:14   22.10.2022
Олена Нагорна
Синєгубов: у будинках світло не вимикали, обмеження ввели для 212 підприємств

На Харківщині наразі обмежили енергопостачання 212 промислових підприємств, для знеструмлення житлового фонду підстав поки немає.

Про це повідомив в етері національного телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.

Енергетичну ситуацію в області він назвав важкою, але стабільно контрольованою.

“Під обмеженнями 212 промислових підприємств області щодо електропостачання. Щодо житлового фонду, то зараз в ті ліміти, які доведені до нашої області Укренерго та Обленерго, ми вписуємося, за що я хочу подякувати всім абсолютно містянам та жителям області. За ощадливе енергоспоживання, яке ми наразі демонструємо. Наразі у нас немає підстав щодо відключення житлового фонду”, – сказав голова ОВА.

Раніше у пресслужбі АТ «Харківобленерго» повідомили МГ «Об’єктив», що в деяких районах області  запроваджено графіки аварійних відключень у зв’язку з обстрілами енергетичної інфраструктури по всій території України.  У Харкові відключень наразі немає.

В «Укренерго» заявили про обмеження енергопостачання у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 12:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов: у будинках світло не вимикали, обмеження ввели для 212 підприємств".