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У 8-ми громадах Харківщини частково не буде світла не більше 4-х годин – ХОВА

Суспільство 12:31   22.10.2022
Олена Нагорна
У 8-ми громадах Харківщини частково не буде світла не більше 4-х годин – ХОВА

У Харківській області електропостачання частково відсутнє у Мереф’янській, Нововодолазькій, Дергачівській, Люботинській, Лозівській, Богодухівській, Валківській та Зміївській громадах.

“Термін відновлення залежатиме від ситуації в енергосистемі, але, попередньо, не більше 4 годин. Спеціалісти роблять усе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання”, – йдеться у повідомленні Харківської ОВА.

Зазначається, що внаслідок ворожих ракетних ударів постраждали магістральні мережі західних регіонів.

“За попередніми даними НЕК “Укренерго”, масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня. “Укренерго” вимушено застосовує обмеження енергопостачання в ряді областей, у тому числі і нашій – Харківській”, – зазначили у ХОВА.

Раніше у пресслужбі АТ «Харківобленерго» повідомили МГ «Об’єктив», що в деяких районах області  запроваджено графіки аварійних відключень у зв’язку з обстрілами енергетичної інфраструктури по всій території України.  У Харкові відключень немає.

В «Укренерго» заявили про обмеження енергопостачання у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, в регіоні обмежили енергопостачання 212 промислових підприємств, для знеструмлення житлового фонду підстав поки що немає.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 12:31;

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