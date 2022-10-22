У 8-ми громадах Харківщини частково не буде світла не більше 4-х годин – ХОВА
У Харківській області електропостачання частково відсутнє у Мереф’янській, Нововодолазькій, Дергачівській, Люботинській, Лозівській, Богодухівській, Валківській та Зміївській громадах.
“Термін відновлення залежатиме від ситуації в енергосистемі, але, попередньо, не більше 4 годин. Спеціалісти роблять усе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання”, – йдеться у повідомленні Харківської ОВА.
Зазначається, що внаслідок ворожих ракетних ударів постраждали магістральні мережі західних регіонів.
“За попередніми даними НЕК “Укренерго”, масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня. “Укренерго” вимушено застосовує обмеження енергопостачання в ряді областей, у тому числі і нашій – Харківській”, – зазначили у ХОВА.
Раніше у пресслужбі АТ «Харківобленерго» повідомили МГ «Об’єктив», що в деяких районах області запроваджено графіки аварійних відключень у зв’язку з обстрілами енергетичної інфраструктури по всій території України. У Харкові відключень немає.
В «Укренерго» заявили про обмеження енергопостачання у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, в регіоні обмежили енергопостачання 212 промислових підприємств, для знеструмлення житлового фонду підстав поки що немає.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: громады, отключения, свет, Харків, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 12:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 8-ми громадах Харківщини частково не буде світла не більше 4-х годин – ХОВА".