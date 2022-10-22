Ані по Харкову, ані по області вранці ракетних ударів не було – Синєгубов

Ракетних ударів російської армії по Харківській області вранці 22 жовтня зафіксовано не було, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“Ракетних ударів по Харкову не було, але ми постійно фіксуємо сигнали протиповітряної небезпеки. І ми всім абсолютно радимо дослухатися до цих сигналів і перебувати в укриттях, оскільки по нашій державі зараз йдуть ракетні обстріли. І Харківщина – не виключення. Це може статися будь-якої хвилини”, – зазначив він.

Посадовець нагадав, що вранці ворогом із різного озброєння було обстріляно населені пункти на кордоні з РФ.

“Своїх сподівань на місто Харків і область ворог не полишив, і ми фактично цілодобово працюємо над подальшим підвищенням обороноздатності, будівництвом фортифікаційних споруд”, – сказав голова ОВА.

Також Синєгубов висловив припущення, що вранці 21 жовтня метою окупантів, які вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова, були підрозділи ДСНС, які виїхали на ліквідацію наслідків першого обстрілу.

“Що свідчить про нелюдяність щодо цивільного населення”, – наголосив голова ХОВА.