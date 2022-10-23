На Харківщині за добу через бойові дії сталися три пожежі – ДСНС

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що всі пожежі, спричинені російськими обстрілами, виникли в Чугуївському районі.

“Усі три пожежі, спричинені попаданням ворожих ракет та снарядів, сталися в Чугуївському районі області. Горіли 2 приватні житлові будинки та виробниче підприємство”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Зазначимо, що Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 23 жовтня повідомив, що минулої доби ворог завдав удару по критичній інфраструктурі на Харківщині. У ХОВА раніше заявляли, що 22 жовтня ракетних ударів по Харківській області не було.

За інформацією ДСНС, усього на Харківщині минулої доби було вісім пожеж. Інші п’ять виникли не через бойові дії. Також у ДСНС повідомили, що піротехніки протягом доби вилучили та знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.