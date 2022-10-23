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На Харківщині за добу через бойові дії сталися три пожежі – ДСНС

Події 08:33   23.10.2022
Оксана Горун
На Харківщині за добу через бойові дії сталися три пожежі – ДСНС

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що всі пожежі, спричинені російськими обстрілами, виникли в Чугуївському районі.

“Усі три пожежі, спричинені попаданням ворожих ракет та снарядів, сталися в Чугуївському районі області. Горіли 2 приватні житлові будинки та виробниче підприємство”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Зазначимо, що Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 23 жовтня повідомив, що минулої доби ворог завдав удару по критичній інфраструктурі на Харківщині. У ХОВА раніше заявляли, що 22 жовтня ракетних ударів по Харківській області не було.

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За інформацією ДСНС, усього на Харківщині минулої доби було вісім пожеж. Інші п’ять виникли не через бойові дії. Також у ДСНС повідомили, що піротехніки протягом доби вилучили та знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 08:33;

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