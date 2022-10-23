Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу на Харківщині

За інформацією голови Харківської ОВА, під обстріл на Харківщині потрапив Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.

“У Вовчанську внаслідок обстрілів виникли пожежі у двох приватних будинках та на промисловому об’єкті. Постраждалих та загиблих немає”, – зазначив Синєгубов у Телеграмі.

Він також повідомив, що, за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували одну людину – 66-річного чоловіка в Куп’янському районі.

Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що за добу на Харківщині сталися три пожежі через бойові дії – усі в Чугуївському районі області.