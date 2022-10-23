Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу на Харківщині
За інформацією голови Харківської ОВА, під обстріл на Харківщині потрапив Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.
“У Вовчанську внаслідок обстрілів виникли пожежі у двох приватних будинках та на промисловому об’єкті. Постраждалих та загиблих немає”, – зазначив Синєгубов у Телеграмі.
Він також повідомив, що, за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували одну людину – 66-річного чоловіка в Куп’янському районі.
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Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що за добу на Харківщині сталися три пожежі через бойові дії – усі в Чугуївському районі області.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, раненый, сінєгубов, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 09:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу на Харківщині".