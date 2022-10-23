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Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу на Харківщині

Події 09:02   23.10.2022
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу на Харківщині

За інформацією голови Харківської ОВА, під обстріл на Харківщині потрапив Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.

“У Вовчанську внаслідок обстрілів виникли пожежі у двох приватних будинках та на промисловому об’єкті. Постраждалих та загиблих немає”, – зазначив Синєгубов у Телеграмі.

Наслідки обстрілу Вовчанська на Харківщині

Він також повідомив, що, за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували одну людину – 66-річного чоловіка в Куп’янському районі.

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Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що за добу на Харківщині сталися три пожежі через бойові дії – усі в Чугуївському районі області.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 09:02;

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