Итальянский певец Андреа Бочелли взял пса с Харьковщины, пережившего оккупацию
Пес Джек, который жил в городе Купянск Харьковской области во время оккупации, переехал в Италию, где стал членом семьи известного исполнителя классической и популярной музыки Андреа Бочелли.
«Чудеса случаются даже в темные времена. Именно чудо случилось с собакой по имени Джек, который жил в городе Купянск, оказался в оккупации, почти потерял слух в результате взрывов, имел небольшое осколочное ранение на спине, но сохранил свою природную доброту, любовь к людям, крепкий характер и веру в лучшее», — пишет в Facebook депутат Киевсовета Олесь Маляревич.
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По его словам, он увидел Джека на второй день после освобождения Купянска и рассказал о нем своему американскому другу. Он, в свою очередь, нашел для пса новый дом. Перед отправкой в Италию в Киеве собаке удалили осколок из спины.
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 21:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Итальянский певец Андреа Бочелли взял пса с Харьковщины, пережившего оккупацию".