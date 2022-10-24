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Итальянский певец Андреа Бочелли взял пса с Харьковщины, пережившего оккупацию

Общество 21:12   24.10.2022
Елена Нагорная
Итальянский певец Андреа Бочелли взял пса с Харьковщины, пережившего оккупацию

Пес Джек, который жил в городе Купянск Харьковской области во время оккупации, переехал в Италию, где стал членом семьи известного исполнителя классической и популярной музыки Андреа Бочелли.

«Чудеса случаются даже в темные времена. Именно чудо случилось с собакой по имени Джек, который жил в городе Купянск, оказался в оккупации, почти потерял слух в результате взрывов, имел небольшое осколочное ранение на спине, но сохранил свою природную доброту, любовь к людям, крепкий характер и веру в лучшее», — пишет в Facebook депутат Киевсовета Олесь Маляревич.

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По его словам, он увидел Джека на второй день после освобождения Купянска и рассказал о нем своему американскому другу. Он, в свою очередь,  нашел для пса новый дом. Перед отправкой в Италию в Киеве собаке удалили осколок из спины.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 21:12;

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