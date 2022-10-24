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Італійський співак Андреа Бочеллі взяв пса з Харківщини, що пережив окупацію

Суспільство 21:12   24.10.2022
Олена Нагорна
Італійський співак Андреа Бочеллі взяв пса з Харківщини, що пережив окупацію

Пес Джек, який мешкав у місті Куп’янськ Харківської області під час окупації, переїхав до Італії, де став членом родини відомого виконавця класичної та популярної музики Андреа Бочеллі.

“Дива трапляються навіть в темні часи. Саме диво трапилось із собакою по імені Джек, який жив в місті Куп’янськ, опинився в окупації, майже втратив слух внаслідок вибухів, мав невелике осколкове поранення на спині, але зберіг свою природню доброту, любов до людей, міцний характер та віру в найкраще”, – пише у Facebook депутат Київради Олесь Маляревич.

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За його словами, він побачив Джека на другий день після звільнення Куп’янська і розповів про нього своєму американському другові. Він, у свою чергу, знайшов для пса новий дім. Перед відправкою до Італії у Києві собаці видалили зі спини осколок.

Автор: Олена Нагорна

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