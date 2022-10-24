Раненых за сутки на Харьковщине нет — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки после обстрелов в больницы никого не доставляли, однако к медикам обратились люди, которые получили ранения раньше.
«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение прошедших суток случаев получения ранений гражданским населением не зафиксировано. В г. Харьков и Купянском районе к медикам обратились 3 человека, получившие ранения накануне», — написал Синегубов в telegram.
Он также сообщил, что враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского Харьковщины, которые расположены у линии столкновения и границы с РФ.
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Напомним, на Харьковщине больше суток не объявляли воздушную тревогу, последний раз она звучала ночью с 22 на 23 октября. Также, по данным ГСЧС, за минувшие сутки не было пожаров из-за боевых действий.Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, поранені, раненые, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 09:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Раненых за сутки на Харьковщине нет — Синегубов".