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Раненых за сутки на Харьковщине нет — Синегубов

Общество 09:10   24.10.2022
Оксана Горун
Раненых за сутки на Харьковщине нет — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки после обстрелов в больницы никого не доставляли, однако к медикам обратились люди, которые получили ранения раньше.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение прошедших суток случаев получения ранений гражданским населением не зафиксировано. В г. Харьков и Купянском районе к медикам обратились 3 человека, получившие ранения накануне», — написал Синегубов в telegram.

Он также сообщил, что враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского Харьковщины, которые расположены у линии столкновения и границы с РФ.

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Напомним, на Харьковщине больше суток не объявляли воздушную тревогу, последний раз она звучала ночью с 22 на 23 октября. Также, по данным ГСЧС, за минувшие сутки не было пожаров из-за боевых действий.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 09:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Раненых за сутки на Харьковщине нет — Синегубов".